Белью вспомнил нокаут от Усика, после которого ничего не помнил: итоги спорта 31 августа

Белорусскому футболисту Сергею Казеке сломали позвоночник во время задержания в Минске, а британец Тони Белью вспомнил о поражении от Александра Усика.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 31 августа.
Кроме того, СМИ узнали о романе Дарьи Белодед с футболистом киевского "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Белодед закрутила роман с футболистом "Динамо" – СМИ
Белью о бое с Усиком: после седьмого раунда я ничего не помнил
Белорусскому футболисту, которого задержал ОМОН, сломали позвоночник – СМИ
"Динамо" сообщило об аренде чемпиона мира
"Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Тренер "Гента" посоветовал украинцу Яремчуку искать новую команду
Леоненко о победе "Динамо" в Суперкубке: фарта я здесь не вижу
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!