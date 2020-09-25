Белью рассказал, кто сможет побить Ломаченко, назвав украинца лучшим боксером мира

Александр Чеканов Бокс 22:45, 25.09.2020

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью назвал украинца Василия Ломаченко лучшим на сегодня боксером планеты.

По мнению британца, есть только два бойца, которые могут сломить сопротивление нашего соотечественника.

"Теофимо Лопес и Теренс Кроуфорд – единственные боксеры, у которых есть шанс победить Василия Ломаченко. Единственный способ, который может помочь Лопесу побить Ломаченко, – это диктовать темп. Василий – лучший боксер, которого я видел со времен Роя Джонса-младшего в его лучшие годы", – приводит слова Белью Bad left hook.

Отметим, что бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится 17 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко сделал откровенное признание, рассказав об усталости от бокса.

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