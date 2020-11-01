Белью о бое Усик – Чисора: судьи обошлись очень жестоко

Максим Иншаков Бокс 14:12, 1.11.2020 Обновлено: 14:30, 1.11.2020

Бывший соперник Александра Усика (18-0, 13 КО) Тони Белью прокомментировал победу украинца над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

Белью считает, что никто бы не жаловался, если бы Чисора победил.

"Вы не можете быть лучшим боксером, получив вдвое больше ударов, чем другой парень. По мне, Чисора переиграл Усика. Судьи обошлись с ним очень жестко", – сказал Белью.

Белью прокомментировал победу Усика
Twitter Michael Benson

31 октября Александр Усик победил британца Дерека Чисору в поединке за титул официального претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBO.

Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.

Усик одержал победу над Тони Белью 10 ноября 2018-го в Манчестере. Саша нокаутировал своего соперника в восьмом раунде.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Клоуны пришли украсть миллиарды, а мы потом будем ловить их по миру

В Киеве грабители массово облачились в медицинские маски: где нападают и кому быть осторожнее

19-летний сын Королевской выиграл выборы в Краматорске

Больницы для COVID-19 в Украине перегружены: названы самые "тяжелые" регионы

Последний раунд! Усик – Чисора: смотреть онлайн трансляцию боя