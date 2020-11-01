Белью о бое Усик – Чисора: судьи обошлись очень жестоко

Бывший соперник Александра Усика (18-0, 13 КО) Тони Белью прокомментировал победу украинца над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

Белью считает, что никто бы не жаловался, если бы Чисора победил.

"Вы не можете быть лучшим боксером, получив вдвое больше ударов, чем другой парень. По мне, Чисора переиграл Усика. Судьи обошлись с ним очень жестко", – сказал Белью.

31 октября Александр Усик победил британца Дерека Чисору в поединке за титул официального претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBO.

Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.

Усик одержал победу над Тони Белью 10 ноября 2018-го в Манчестере. Саша нокаутировал своего соперника в восьмом раунде.