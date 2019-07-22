Белью "напал" на Усика в Лондоне: спортивные итоги 21 июля

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо добыл тяжелую победу над Кейтом Турманом, отправив соперника в нокдаун в первом раунде, а "Динамо" проиграло новичку УПЛ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 21 июля.

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