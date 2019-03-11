"Бей в репу": Усик выложил видео от Русской Церкви и вызвал скандал в сети

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил все своих подписчиков в Instagram с Прощенным воскресеньем, выложив неожиданное видео.

Александр Усик church.ua

В своем аккаунте наш прославленный боксер разместил отрывок из проповеди скандально известного священника РПЦ, сбежавшего в Россию после Революции Достоинства, протоиерея Андрея Ткачева.

"Если будет ситуация, обязывающая к сопротивлению и защите себя или другого, то пожалуйста бейте в репу и не спрашивайте фамилию. Бей в капусту, как можешь, и не смущайся ничуть. И потом наоборот, скажешь "слава Богу, что попал". Для этого ходите на бокс. Все православные христиане должны быть закаленные и спортивные", - говорится в клипе.

Эта речь вызвала бурное обсуждение в комментариях. Пользователи недоумевают, как слова российского священника вяжутся с постулатами Библии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, протоиерей Андрей Ткачев не раз попадал в скандалы из-за своих высказываний.

Так, в 2014 году он проклял участников Евромайдана. "Пусть гад сожрет гада", – сказал он революционерам.

Позднее, сбежав в Россию, назвал Украину "полным нулем".

Ранее Усик ответил на угрозы активистов, которые собрались наказать боксера. Украинский спортсмен вступился за монахов Киево-Печерской лавры.

15 декабря Александр получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени. Награду украинскому боксеру вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

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