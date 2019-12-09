"Бегал по рингу, как Кличко": Уайлдер эпично раскритиковал Джошуа

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскритиковал действия чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа в бою против Энди Руиса.

Британец хоть и одержал победу решением судей, но добыл ее в очень скучной манере, на чем акцентировал внимание Уайлдер.

Деонтей Уайлдер

"Джошуа сделал то, что должен был сделать для победы. Он бегал по рингу. В его тренировочном лагере побывал Кличко, и мы увидели в Энтони многое от Кличко. Он пробивал джеб, а затем захватывал соперника. Это все, что он делал тем вечером. Менталитет Джошуа – выживать. Он использовал метод Кличко. В отличие от него, у меня ментальность монстра, воина. Бокс – жестокий спорт, именно так я к этому и отношусь. На ринге не буду показывать кому-либо свою любовь", – приводит слова американца DAZN.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа "пустил кровь" Руису в бою-реванше, состоявшемся 7 декабря в Эр-Рияде. Саудовская Аравия. Британец одержал победу по очкам и вернул себе чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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