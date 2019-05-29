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"Банда": Гвоздик показал раритетное фото с Усиком и Ломаченко

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Украинский чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик похвастался снимком из своей молодости, когда на лучших рингах мира блистала команда "Украинских атаманов".

Харьковчанин у себя в Instagram выложил раритетный снимок на котором он запечатлен вместе с молодыми Александром Усиком, Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком.

В комментариях поклонники бокса восхищаются будущими суперзвездами и называют их бандой.

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Ранее появилась информация, когда чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) вернется в ринг.

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Персоны
Александр УсикВасилий ЛомаченкоАлександр ГвоздикДенис Беринчик
Тег
"Украинские атаманы"
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