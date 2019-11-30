Известный тяжелоатлет Михаил Кокляев прокомментировал свое поражение в боксерском поединке против знаменитого бойца MMA Александра Емельяненко.

"Помню, что попадал-попадал. Пошел в размен: бам-бам-бам и все. Но в начале чувствовал, что достаю. Это было легче, чем с моими спарринг-партнерами – Борей и Костей. Мой косяк в том, что я решил закончить бой прямо сейчас. Потому что Саня не в форме. Но у него все на рефлексах. А у меня жадность – ручки опустил и понесся. А Саня в этот момент свои кривые удары закинул и все. По дыхалке все было нормально. После нокдауна я дернулся туда продолжать, но мне сказали: все-все-все, хорош", – рассказал Кокляев сразу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный поединок Емельяненко - Кокляев продлился меньше раунда: профессиональный боец MMA в Москве легко разобрался с легендой тяжелой атлетики. Встреча завершилась за 2 минуты и 27 секунд, после того как 38-летний боец мощным ударом отправил в тяжелый нокаут 40-летнего пауэрлифтера.

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