Ашот Болян убит: появилось видео с места расстрела чемпиона мира

В Москве вечером 13 ноября в возрасте 40 лет был убит чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян.

Уроженца Армении расстреляли у дома №59 по Нахимовскому проспекту в столице России рядом с его автомобилем Infinity. Убийца произвел в известного спортсмена несколько выстрелов из пистолета с глушителем. Тело Боляна обнаружил местный житель, который увидел его в свете фар, когда парковал свое авто.

Telegram-канал Mash опубликовал первое видео с места происшествия. На ролике видно, что во дворе дома, где совершено преступление, работают оперативники и бригада скорой помощи.

Отметим, что Болян за свою карьеру трижды становился чемпионом мира и 17 раз выигрывал различные международные турниры. Ему принадлежит невероятный рекорд – за секунду боец выбросил 11 ударов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России арестовали непобедимого бойца UFC по подозрению в похищении человека.

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