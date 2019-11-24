Известный украинский боксер добыл победу эффектным нокаутом в чемпионском бою

Известный украинский боксер среднего веса Андрей Великовский (15-2-1, 9 KO) нокаутировал поляка Патрика Шимански (20-3, 10 KO).

Бой за вакантный титул интернационального чемпиона Польши состоялся на арене MOSiR Hall в Радоме.

Встреча проходила под диктовку 25-летнего мариупольца, который в 4-м раундом эффектным ударом оправил оппонента на канвас.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие фотографии поединка, а также видео нокаута.

Андрей Великовский MB Promotion

Андрей Великовский (в белых трусах с красным поясом) MB Promotion

Андрей Великовский (в белых трусах с красным поясом) MB Promotion

Андрей Великовский (в белых трусах с красным поясом) MB Promotion

Андрей Великовский (в белых трусах с красным поясом) MB Promotion

Андрей Великовский MB Promotion

Андрей Великовский MB Promotion

Андрей Великовский MB Promotion

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Великовский нокаутировал мексиканца Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

Поединок на вечере бокса Sparta Boxing Promotions в Киеве завершился в 7-м раунде.

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