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22 октября • обновлено в 10:13
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Анатолий Ломаченко получил уникальную награду в мире бокса

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На 57-м конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который проходит в Канкуне (Мексика), украинский тренер Анатолий Ломаченко получил специальный пояс за вклад в развитие бокса.

Анатолий Ломаченко

Анатолий Ломаченко

24tv.ua

Специалист получил награду из рук чемпиона мира WBA, WBO, WBC, своего сына Василия Ломаченко, а также своего воспитанника Александра Усика.

Новости
Официально: Ломаченко получил соперника на свой бой

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман ранее заявил, что Василий Ломаченко получит уникальный статус. Так, в октябре должен решиться вопрос о присуждении украинцу звания "франчайзингового чемпиона".

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Персоны
Анатолий Ломаченко Василий Ломаченко Александр Усик
Место
Мексика Канкун
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