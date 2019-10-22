Анатолий Ломаченко получил уникальную награду в мире бокса

На 57-м конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который проходит в Канкуне (Мексика), украинский тренер Анатолий Ломаченко получил специальный пояс за вклад в развитие бокса.

Анатолий Ломаченко 24tv.ua

Специалист получил награду из рук чемпиона мира WBA, WBO, WBC, своего сына Василия Ломаченко, а также своего воспитанника Александра Усика.

El momento en que @VasylLomachenko y @usykaa entregan a Papá Lomachenko un reconocimiento por su gran trabajo con el boxeo 🇺🇦 #wbccancun57 pic.twitter.com/R0PamWERH3 — Erika Montoya (@LaKiks) 21 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман ранее заявил, что Василий Ломаченко получит уникальный статус. Так, в октябре должен решиться вопрос о присуждении украинцу звания "франчайзингового чемпиона".

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