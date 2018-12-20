Американцы назвали Усика боксером года

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик завоевал престижную награду в США. Американский спортивный телеканал ESPN признал украинского боксера лучшим в 2018 году.
ESPN
Наш спортсмен по итогам нынешнего года стал победителем Всемирной боксерской суперсерии. В полуфинале Усик не без проблем одолел Мариса Бриедиса, а в финальном поединке в Москве по очкам победил Мурата Гассиева.
Усик - Бриедис
Фото Ольги Иващенко
Усик - Бриедис
Фото Ольги Иващенко
Усик - Бриедис
Фото Ольги Иващенко
Усик - Бриедис
Фото Ольги Иващенко
Усик - Гассиев
Усик - Гассиев
Усик - Гассиев
Усик - Гассиев
Усик - Гассиев
В заключительном бое 2018 года украинский боксер защитил все свои титулы, нокаутировав в восьмом раунде Тони Белью. Поединок состоялся 10 ноября в Англии на "Манчестер Арене".
Напомним, что после победы над Белью Александр Усик принял решение перейти в супертяжи. Представитель этой весовой категории Тайсон Фьюри предостерег украинца от повышения в весе.
Александр Усик
instagram.com/lomus_17
Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал ситуацию после чемпионского боя Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона. Канадский боксер получил сотрясение мозга и был введен в состояние искусственной комы. По мнению украинского чемпиона, в сложившейся ситуации виноват медицинский подход в канадском боксе.