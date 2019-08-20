Неожиданно быстротечным вышел бой в полусреднем весе между американскими боксерами Гарри Гильотти (1-1, 1 КО) и Андре Белкаррисом (0-7) по прозвищу "Финишер".

Поединок на вечере бокса в Нашуа (штат Нью-Гэмпшир, США) завершился на 94-й секунде, когда Белкаррис словил левый боковой от соперника и надолго отключился.

Гарри Гильотти одержал вторую победу на профи-ринге и вторую — нокаутом, а Андре Белкаррис потерпел восьмое поражение подряд в профессионалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер проиграл нокаутом, трижды за раунд попав в нокдаун. На вечере бокса в Савонлинне (Финляндия) 21-летний уроженец Запорожья был нокаутирован местным боксером Тимо Лайне (25-12, 9 КО).

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