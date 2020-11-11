Американского боксера могут лишить гонорара из-за симуляции нокаута. Видео

Американца Александера Флореса (18-2-1, 16 КО) могут лишить гонорара за бой против кубинца Луиса Ортиса (31-2-0, 26 КО) из-за подозрений в симуляции нокаута.

Как сообщает издание Insider, его картинное падение на 46-й секунде первого раунда вызвало вопросы у Атлетической комиссии штата Калифорния, которая уже начала расследование инцидента. До его окончания Флорес останется без 80 тысяч долларов, которые он должен был получить за участие в поединке.

За время, проведенное на ринге, американец выбросил один удар по сопернику, в то время как кубинец попал по нему в трех случаях из десяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый российский супертяж Евгений Романов нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул.