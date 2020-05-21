Американский тренер Поветкина двумя словами описал Россию

Максим Богданов Бокс 20:06, 21.05.2020 Обновлено: 20:47, 21.05.2020

Американец Тедди Атлас, ранее тренировавший российского боксера Александра Поветкина, вспомнил о впечатлении, которое сложилось у него после поездки в РФ.

Александр Поветкин и Тедди Атлас
СЭ

"Первые мои мысли, когда я сошел с самолет - "Хочу домой". Мы проехали из Москвы несколько часов в маленький городок под названием Чехов. Это было как в изоляции. Я видел бедность, я видел ее на дорогах, видел ее на лицах людей", - цитирует Атласа "СЭ".

Экс-наставник вложил все эмоции от страны в два слова.

"Там, как и в свое время в Штатах, были люди, которые контролировали конкретные участки. Там были богатые и бедные, не было золотой середины. Там были бедные люди, которые пытались что-то продать, овощи, воду, что угодно. Было очень холодно и депрессивно", - отметил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Атлас, который сейчас работает с украинцем Александром Гвоздиком, вспомнил, как не дал состояться бою между экс-подопечным Александром Поветкиным и Владимиром Кличко в 2009 году.

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