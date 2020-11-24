Американский супертяж брутальным нокаутом дебютировал в профессионалах. Видео

Максим Иншаков Бокс 22:16, 24.11.2020 Обновлено: 22:16, 24.11.2020

Известный американский супертяжеловес Кортез Данстон эффектно завершил свой первый бой на профессиональном ринге.

На турнире в Тампе (Флорида, США) 26-летний уроженец Балтимора брутально нокаутировал Гарри Келли.

Встреча завершилась досрочно после того, как Данстон в углу ринга прижал оппонента и мощнейшим ударами отправил его на канвас.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, небитый итальянский боксер Алессандро Ригуччини (25-0, 21 КО) добыл эффектную победу над мексиканцем Иваном Альваресом (29-11-1 КО).

Поединок на турнире в Тихуане (Нижняя Калифорния, Мексика) завершился досрочным нокаутом.

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