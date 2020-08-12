Алина Шатерникова перенесла операцию из-за раковой опухоли

Максим Иншаков Бокс 21:06, 12.08.2020 Обновлено: 21:16, 12.08.2020

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова перенесла операцию по удалению злокачественного образования.

По словам титулованной экс-боксерши еще год назад ее щитовидка и тесты на гормоны были идеальны.

"Июньский профосмотр, УЗИ щитовидки, показал малюсенькое образование. Не откладывая, сделала биопсию в двух разных клиниках. Почему в двух – чтобы получить однозначную и независимую оценку. Малюсенький узелок оказался злокачественным. Операцию не откладывала. Все прошло чудесно, потому что раннее обнаружение. Профессор доволен, я довольна", – написала Шатерникова в Facebook.

Алина Шатерникова после операции
Facebook Алины Шатерниковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь известного колумбийского гольфиста Камило Виллегаса 22-месячная Миа, боровшаяся с раком, скончалась в Майами.

Родители узнали о болезни дочери несколько месяцев назад — у ребенка обнаружили злокачественную опухоль мозга и позвоночника.

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