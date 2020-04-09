Усик: "Россияне не виноваты, что наши цари чего-то не поделили"

Михаил Морозов Бокс 18:10, 9.04.2020 Обновлено: 21:38, 9.04.2020

Украинский боксер Александр Усик заявил, что продолжает общаться со своими друзьями из России, несмотря на конфликт между странами.

"У меня очень много знакомых и друзей есть в России. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло, что наши царьки что-то там не поделили. Президенты общаются друг с другом о той или иной ситуации, а мы друг друга хаем и обзываем. Меня за эти годы как только не называли – сепар, в*тник, малорос… Но я просто не соответствую ожиданиям людей", – сказал Усик в интервью на YouTube-канале Эхо Киева.

Александр Усик
Деловая столица

Александр также считает, что через какое-то время и украинцы, и россияне поймут, что допустили большую ошибку.

"То, что происходит – это жестянка. Пройдет какое-то большое количество времени, и мы будем думать: "Как мы вообще такое могли допустить?" А такое будет", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам. Он также оценил работу Владимира Зеленского на посту президента нашей страны и привел пример идеального для себя главы государства.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Наказания неизбежны: полиция нашла киевлянина, напавшего на сотрудниц Roshen

"У них было две задачи": Черновол рассказала об обысках ГБР

"Мы устали, но не сломались": Зеленский обратился к украинцам. Видео

"Завоевания Майдана власть сливает в унитаз": Сенцов встал на защиту Черновол

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?!