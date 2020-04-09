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9 апреля • обновлено в 18:20
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Александр Усик рассказал об отношении к россиянам

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Украинский боксер Александр Усик заявил, что продолжает общаться со своими друзьями из России, несмотря на конфликт между странами.

"У меня очень много знакомых и друзей есть в России. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло, что наши царьки что-то там не поделили. Президенты общаются друг с другом о той или иной ситуации, а мы друг друга хаем и обзываем. Меня за эти годы как только не называли – сепар, в*тник, малорос… Но я просто не соответствую ожиданиям людей", – сказал Усик в интервью на YouTube-канале Эхо Киева.

Александр Усик

Александр Усик

Деловая столица

Александр также считает, что через какое-то время и украинцы, и россияне поймут, что допустили большую ошибку.

"То, что происходит – это жестянка. Пройдет какое-то большое количество времени, и мы будем думать: "Как мы вообще такое могли допустить?" А такое будет", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам. Он также оценил работу Владимира Зеленского на посту президента нашей страны и привел пример идеального для себя главы государства.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Усик
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Гоша Злой
Гоша Злой
феерический ватан... на пару дней на ноль свозить бы его
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Гоша Злой, свой "ноль" устроили вы сами
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Mega Death
Mega Death
Украинцы украинцам рознь)))
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