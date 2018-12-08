''Агрессивная манера'': Валуев дал прогноз на бой Ломаченко – Педраса

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николай Валуев считает украинца Василия Ломаченко фаворитом боя против Хосе Педрасы. Поединок нашего чемпиона против пуэрториканца состоится в ночь в 8 на 9 декабря в Нью-Йорке.

"У Хосе за плечами двадцать шесть боев и он является достаточно опытным боксером. За Василием не только хороший процент досрочных побед, но и более агрессивная манера. Скорее всего, бой продлится более шести раундов. Вероятность того, что Ломаченко нокаутирует Педрасу довольно велика, но есть небольшой шанс прохождения боксерами полной дистанции", – цитирует Валуева Tribuna.

Василий Ломаченко instagram.com/the_boxingspecialist/

Напомним, что Василий Ломаченко выиграл у Педрасы дуэль взглядов и официальное взвешивание. Накануне боя стал известен гонорар обоих боксеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поддержал Василия Ломаченко на официальной церемонии взвешивания.