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Непобежденный чемпион готов вернуться в ринг ради боя с Усиком

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Американский боксер Андре Уорд, который выступал во втором средней и полутяжелой весовых категориях, готов возобновить профессиональную карьеру и встретиться с украинским абсолютным чемпионом Александром Усиком.

Об этом заявил тренер чемпиона WBA в супертяжелом весе Каллума Смита Джо Галлахер.

Непобежденный чемпион готов вернуться в ринг ради боя с Усиком

"Андре Уорд хочет большие деньги за возвращение в ринг. Не думаю, что Усик когда-нибудь будет иметь бой с Уордом, хотя я знаю, что Андре хочет встретиться с Усиком, чтобы побороться за чемпионские пояса", - цитирует тренера BoxingScene

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Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк подтвердил информацию, что Уорд рассматривается как один из возможных соперников Усика.

Андре Уорд закончил карьеру и не дрался с лета 2017 года. На его счету 32 боя, все из которых завершились победой американца. Он чемпион США среди любителей, Олимпийский чемпион в полутяжелом весе в Афинах. Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA, WBC, The Ring.

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Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером в мира 2018 года по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Темы
WBOWBC
Персоны
Александр УсикАлександр КрасюкАндре Уорд
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