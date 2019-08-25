"А, бл*, только о "шляпе" и пишете": у Усика сдали нервы в прямом эфире - видеофакт

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что его достали неправдивые новости в интернете.

"Хотелось бы обратиться к соотечественникам, к украинцам. Я не увидел новостей про украинского бойца смешанных единоборств Ярослава Амосова, который дерется в Bellator. Почему-то новостные порталы про это молчат. Давайте, портальщики. А то вы "шляпу" всякую пишете. Давайте, пишите правду. Пиарьте пацана. Он дерется в Америке, выигрывает поединки, это очень хорошо. Порталы, или как вы там называетесь, пишите правду. То что интересно людям, спортсменам. Кстати, е-мое, чувак четырехкратный чемпион мира. А, бля, только можно писать о "шляпе" о всякой, о каких-то новостях неправдивых и еще о чем-то", - возмущенно заявил крымчанин во время прямого эфира у себя в Instagram.

"Извините, повторяю много раз это слово, но мне это уже вот тут сидит", - не сдержался Усик, проведя рукой по горлу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) победил 30-летнего американца Дэвида Рикелза (21-6-0, США).

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