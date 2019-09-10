90 поражений: назван худший боксер мира

41-летнего чешского бойца Рудольфа Мурко называют самым плохим боксером мира.

Мурко является лидером мирового антирейтинга, в котором учитывается соотношение побед и поражений боксера за всю карьеру. Показатель чешского спортсмена - 3 выигрыша, 2 ничьих и 90 поражений! Из действующих профи-боксеров больше фиаско не имеет никто, сообщает sport.ua. А Рудольф "огребает" с 2000 года!..

Рудольф Мурко sport.ua

Если какому-либо бойцу нужно поправить свою статистику, Рудольф Мурко тут как тут. Проигрывает недорого, качественно и быстро. За примерами далеко ходить не нужно. Украинец Роман Головащенко недавно потерпел два поражения кряду. Задание для промоутера в таких случаях: на ком-то отыграться. Рудольф Мурко не разочаровал и идеально исполнил роль "мешка" - в результате серия поражений Романа была закрыта.

Привычная картина: слева Рудольф Мурко trutnovinky.cz

Потрясающий факт, но Мурко все-таки иногда побеждает. Кто же эти три "счастливчика", которые проиграли худшему из худших? Иржи Мах (0 побед, 4 поражения за карьеру), немец Мигель Лиас (0 побед, 2 поражения), еще один чех Павел Нушко (0 побед, 1 поражение).

Мурко недавно проиграл 90-й поединок в карьере. До юбилейной сотни - рукой подать. К слову, 50 поражений нокаутами у него уже есть…

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