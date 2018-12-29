5 событий 2018-го, вернувших Украину в топ мирового бокса

Когда карьера братьев Кличко ушла "за горизонт", Украину довольно быстро вытеснили из мировой арены бокса - Виталия и Владимира заменить было попросту некем.

Да, Украина довольствовалась неплохими успехами, но не на передовых "площадках". Чемпионаты мира и Европы, и даже медали на Олимпийских играх - все это было значимо. Однако пояса чемпионов ведущих боксерских категорий почти не пересекались с украинским флагом, а Украина никак не могла вернуться в элиту.

Пока не настал 2018-й - год явного прорыва украинского бокса и возрождения былой славы. Да, с Кличко еще никто не сравнялся, но мировое признание вернулось. Усик собрал 5 основных поясов в первом тяжелом весе (вторая по значимости категория), еще три украинца стали чемпионами в других категориях, наш тренер в первых рядах тренерского цеха, а Украиной интересуется самый влиятельный промоутер мира на сегодняшний день.

Как так получилось? OBOZREVATEL складывает логическую цепочку ключевых событий, вернувших Украину в топ мирового бокса.

Выход на сцену Александра Усика и его 5 поясов

То, что Усика ждет большое будущее, было понятно еще на Олимпиаде-2012, когда Александр взял золото. В последующие годы крымчанин только подтверждал и улучшал свой статус, собирая победы в профессионалах одна за одной (вместе с этим украинец завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO).

Александр Усик

Но основной и ключевой выход на мировую "сцену" Усика состоялся именно в 2018-м. Здесь просто отлично украинцу подвернулась Всемирная мировая боксерская суперсерия (WBCС), которую запустили пару лет назад как топ-турнир мирового бокса. Это дало возможность Александру получить ряд отличных поединков с лучшими боксерами мира, а главное - довольно быстро собрать титулы.

Имея лишь пояс WBO, в 1/2 финала WBCС Усик завоевал титул чемпиона по версии WBC, а финальный бой с Гассиевым стал просто квинтэссенцией успеха - к двум поясам Усик добавил еще и пояса WBA и IBF (а также пояс журнала The Ring), выигранные у Гассиева.

Вообще же бой с Гассиевым стал своеобразными "воротами" для Усика в элитную тусовку мирового бокса. Александр не только собрал все основные титулы в тяжелом весе, но и получил отличную раскрутку и большие перспективы с выходом в супертяжелый вес. А победный бой с Тони Белью только укрепил мировое признание - сейчас Усика без сомнений называют одним из лучших боксеров мира и потенциальным суперчемпионом хэвивейта.

Александр Усик (справа) против Мурата Гассиева

Усик возвращает Украину на топ-рынок мирового бокса и укрепляет позиции

Победа в WBCС и статус абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе позволил промоутерам Усика провернуть отличный маневр - зайти на просторы Великобритании. А это сейчас топ-площадка и лучший рынок мирового бокса.

Летом промоутер Усика Александр Красюк заключил контракт с одним из лучших и самых влиятельных промоутеров мира - британцем Эдди Хирном и его компанией Matchroom Sport. Это сразу открыло Усику путь к ряду топ-боев, а его команде - отличную перспективу добыть мировую славу и утвердиться на боксерском Олимпе как в спортивном, так в имиджевом и финансовом плане.

Эдди Хирн (слева) и Александр Красюк instagram.com/alex.krassyuk

В результате с началом сотрудничества Красюка и Хирна Усику довольно быстро был организован бой с Тони Белью, в котором украинец только утвердил свой статус. Но это лишь разминка на старте перед рывком в действительно большую игру. Впереди - топ-бои в хевивэйт с лучшими боксерами и верняковая встреча с лучшим боксером современности Энтони Джошуа. Благодаря Усику и сотрудничеству с британцами Украина снова на коне, а в ближайшем будущем, если украинец будет продолжать в том же духе, может без проблем вернуть славу времен Кличко.

Прорывы Гвоздика, Ломаченко и Далакяна

Пока Усик пробивал дорогу к клиентам Хирна, другие тоже не спали - в итоге Украина завершает год одновременно с четырьмя действующими чемпионами мира. Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Артем Далакян проводят отличный период карьеры, в прошедшем году ни разу не проиграв.

Гвоздик с временного чемпиона в полутяжелом весе WBC стал постоянным чемпионом, выборов свой первый пояс в бою с Адонисом Стивенсоном. Ломаченко не только завоевал пояс WBA в легком весе, но и в бою с Хосе Педрасой сумел разжиться еще и поясом WBO. А Артем Далакян за год смог не только завоевать статус чемпиона WBA, но и провести две защиты пояса. Успешные защиты.

Александр Усик (слева), Василий Ломаченко (в центре) и Александр Гвоздик

По сути, за Ломаченко украинские любители бокса в 2018-м были спокойны. Василий выглядел очень уверенно и только прогрессировал, поэтому новый шаг в виде объединительного боя был только делом времени.

А вот за Гвоздика в Канаде переживала вся Украина вместе с многочисленной диаспорой. В бою с канадцем Адонисом Стивенсоном для Гвоздика не все складывалось идеально, а в результате хоть и сомнительного, но официального судейства украинец по запискам рефери вообще проигрывал. Но, благо, Александр таки уложил Стивенсона нокаутом и геройски для себя-стал чемпионом.

Вдвойне приятно и за Артема Далакяна - мало раскрученный боксер по сравнению с другими чемпионами уже насобирал 18 боев в карьере и является лучшим среди легковесов. Кроме этого Артем проводит почти все свои бои в Украине (17 из 18-ти), чего так не хватает украинскому боксу в других категориях.

Мог быть у Украины сейчас и 5-й чемпион, в среднем весе IBF. Но с этим у Сергея Деревянченко пока не сложилось - украинец в октябре дрался за пояс с американцем Даниэлем Джейкобсом, но уступил.

Анатолий Ломаченко прячется за скромностью, но вершит судьбы

В боксе слава победителя достается одному человеку, однако за успехами боксеров стоит работа целой команды - не только промоутеров, но и тренеров со спарринг-партнерами и диетологами. В нашем же случае большая часть вышесказанного в украинском боксе произошла благодаря одному тренеру - Анатолию Ломаченко.

Анатолий Ломаченко

Отец Василия Ломаченко в этом году пожинает самые большие плоды своей работы. Кроме того, что Василий отлично закончил год с двумя поясами, так "Папаченко" (как называют шутя Ломаченко-старшего) еще приложил руку и к поясам Усика.

Именно Анатолий Ломаченко был в углу Усика, когда тот побеждал Мурата Гассиева. Бой украинца с Гассиевым называют едва ли не лучшим в его карьере, и это признание наверняка появилось благодаря работе "Папаченко". Хотя в итоге Усик и Ломаченко-старший так и не "собрались" на постоянное сотрудничество, но пока у Александра был период тренерских перемен (после уходя Сергея Ватаманюка и прихода Юрия Ткаченко), Ломаченко-отец выручил крымчанина и помог ему добиться одной из важнейших (если не важнейшей) победы в жизни.

Добрая часть нынешних успехов украинского бокса - это труд Анатолия Ломаченко, начиная еще с медалей Олимпиады-2012. Теперь же, подбивая итоги 2018-го, известный американский портал Sports Illustrated назвал Ломаченко тренером года, а многие эксперты и болельщики сходятся во мнении, что сейчас отец Василия - лучший тренер мира.

Конгресс WBC впервые пожаловал в Украину, увенчав на чемпионском поясе украинский флаг

В последние годы в Украине почти не проходят бои топ-боксеров (особенно более тяжелых весовых категорий). Но в октябре Киев принял событие, не уступающее по крутости многим топ-боям - Конгресс WBC.

Ежегодное итоговое заседания Всемирного боксерского совета (WBC) проходило 58-й раз в истории, но до этого и близко не имело отношения к Украине в плане проведения. Однако в этом году Украина таки удостоилась чести - Киев стал хозяином конгресса, собрав "сливки" боксерского общества.

Братья Кличко вместе с Ленноксом льюисом, Эвандером Холифилдом и президентом WBC Маурисио Сулейманом на Конгрессе в Киеве

Эвандер Холифилд (слева) и Леннокс Льюис вручают Владимиру Кличко чемпионский пояс WBC

Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Оскар де ла Хойя, Александр Усик и другие звезды прошлого и сегодняшнего бокса участвовали в разных мероприятиях Конгресса. Свои заседания проводили рейтинговый и судейский комитеты (для рефери был организован также семинар), многие промоутеры и организаторы боев провели важные встречи. А на закуску в киевском Дворце спорта состоялся грандиозный вечер бокса.

Также Конгресс WBC в Киеве ознаменовался для Украины еще и тем, что сама WBC дополнила свою эмблему украинским флагом. Теперь "сине-желтый" красуется на всех официальных мероприятиях WBC и стоит в ряду вместе с ведущими боксерским странами мира. Что это, если не непосредственно мировое признание?