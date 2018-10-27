4 чемпионских боя: что ждет Украину в боксе

На финише 2018 года украинских боксеров-профессионалов ожидают серьезные испытания, супербои за чемпионские пояса на рингах Нью-Йорка, Квебека, Манчестера.

Соперник – опытный панчер

1 декабря на ринге в Квебеке в статусе временного чемпиона мира проведет бой 31-летний украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (15 побед, 12 из них – нокаутом). На кону будет стоять пояс WBC, защищать который будет канадец Адонис Стивенсон (29 побед, 24 из них – нокаутом, 1 поражение, 1 ничья). Соперник украинца опытный, на десять лет старше Александра.

Нашего боксера к этому бою готовит американец Тедди Атлас. "У моего подопечного есть школа, но ему необходимо поднять уровень мастерства. Адонис, на мой взгляд, подзадержался в ранге чемпиона. Гвоздик постарается отобрать у него это звание, хотя прекрасно понимаю, что канадец – лучший панчер после Уайлдера", – сказал американский тренер нашего боксера. Ответ Стивенсона был таковым: "Многие готовы списать меня со счетом, но напрасно. В бою с украинцем, олимпийским призером, я одержу победу нокаутом".

Соперники, как видим, настроены по-боевому. Кто кого? Ждать осталось недолго.

Дэниэл – парень с характером

27 октября в Нью-Йорке пройдет бой в среднем весе за вакантный пояс IBF – за него поспорят 32-летний украинец Сергей Деревянченко (12 побед, 10 из них – нокаутом) и младший на год американец Дэниэл Джейкобс (34 победы, 29 из них – нокаутом, 2 поражения). Как видим, 85% своих боев американец выигрывал нокаутом. Парень с характером.

Семь лет назад он отчаянно боролся с раком костей, и вышел победителем. Дэнни славится вырубающим ударом. Но многие специалисты отдают предпочтение нашему боксеру, отмечая его большой опыт выступлений на любительском ринге. BoxingScene считает, что победит Сергей, и прогнозирует технический нокаут в 10-м раунде. Смелый прогноз. Согласен ли с ним Джейкобс?

Против "Лома" нет приема

8 декабря в Нью-Йорке еще один суперфайт. Чтобы приблизиться к бою за звание абсолютного чемпиона мира Василию Ломаченко (11 побед, 9 из них – нокаутом, 1 поражение) необходим еще один пояс – к WBA нужно прибавить еще и титул WBO, которым пока владеет пуэрториканец Хосе Педраса, довольно неожиданно отобравший его в августе у Рэя Бельтрана. Примечательно, что Хосе только в этом году начал боксировать в легком весе – собственно, как и "Лома".

Вы знаете, что на протяжении нескольких месяцев наш боксер восстанавливался после сложной операции на плече. Лечение уже позади, и сейчас Василий под руководством своего отца готовится к предстоящему бою. Педраса заявил, что уверен в своих силах, и не видит в лице Ломаченко опасного для себя соперника. Он надеется победить и провести с Гарсией бой за звание абсолютного чемпиона. Как говорится – поживем-увидим…

А тем временем Василий возглавил рейтинг p4p (вне зависимости от весовой категории), составленный авторитетным специализированным порталом BoxRec. Стоит ли говорить, что Педрасы нет даже в топ-десятке рейтинга?

На Усика за 30 тысяч

О бое между Александром Усиком (15 побед, 11 из них – нокаутом) и британцем Тони Белью, который 10 ноября должен пройти на ринге Manchester Arena, "Обозреватель" подробно рассказывал. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBF. Для "Бомбардировщика", а именно так называют 35-летнего Тони, этот бой станет последним в его карьере.

"Белью – недооцененный боксер, большой панчер и наносит удары в нужное время", – считает промоутер британца Эдди Хирн. Цена билетов на бой колеблется от 40 фунтов стерлингов (около 1500 гривен) до 800 в VIP-зоне (приблизительно 30 тысяч гривен). В конце сентября билеты поступили в продажу, и довольно быстро были раскуплены – так что 10 ноября на трибунах Manchester Arena будет аншлаг.

У Александра обязательно будет поддержка со стороны украинцев, проживающих и работающих в Англии, а также группы, которая отправится из Киева в Манчестер на несколько дней. Причем смогут объединить сразу два события – 7 ноября наши земляки будут поддерживать донецкий "Шахтер" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", а 10-го числа уже поболеют за Сашу Усика в его бою с Тони Белью.