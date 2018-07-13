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WBSS наградила Усика "страшным" прозвищем

1.7тЧитать новость на украинском

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии назвали украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBC Александра Усика "машиной". Такое прозвище украинец получил после того, как стала известна статистика выброшенных ударов в его полуфинальном поединке WBSS с латвийцем Майрисом Бриедисом.

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Усик нанес 848 ударов по сопернику, Бриедис ответил 550-ю ударами в полуфинале тяжелого дивизиона, сообщает Twitter WBSS.

‪💥 @usykaa = MACHINE!!‬ ‪#UsykGassiev 🏆 #AliTrophy ‬

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Напомним, что Александр Усик одержал победу в поединке с Бриедисом, состоявшемся 27 января 2018 года в Риге, по решению судей – 115:113, 114:114, 115:113.

Финал Суперсерии Александр Усик - Мурат Гассиев состоится 21 июля в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наставник Усика категорично высказался о бое украинца с Гассиевым.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Персона
Александр Усик
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