WBSS наградила Усика "страшным" прозвищем

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии назвали украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBC Александра Усика "машиной". Такое прозвище украинец получил после того, как стала известна статистика выброшенных ударов в его полуфинальном поединке WBSS с латвийцем Майрисом Бриедисом.

Усик нанес 848 ударов по сопернику, Бриедис ответил 550-ю ударами в полуфинале тяжелого дивизиона, сообщает Twitter WBSS.

Напомним, что Александр Усик одержал победу в поединке с Бриедисом, состоявшемся 27 января 2018 года в Риге, по решению судей – 115:113, 114:114, 115:113.

Финал Суперсерии Александр Усик - Мурат Гассиев состоится 21 июля в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наставник Усика категорично высказался о бое украинца с Гассиевым.