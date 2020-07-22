14 нокаутов в первом раунде подряд: американский боксер продолжил невероятную серию

Американский боксер пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга продолжил свою невероятную серию, побив Эрика Муна на вечере бокса Top Rank.

На его счету 14 побед в 14 поединках на профессиональном ринге, и все они были добыты нокаутом в первом раунде. На этот раз Берланга решил исход боя за 62 секунды.

Отметим, что рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде принадлежит йеменскому боксеру Али Райми, который выиграл 21 поединок подряд на старте своей профессиональной карьеры. На втором и третьем местах находятся Тайрон Брансон и Эдвин Валеро, на счету которых 19 и 18 таких побед подряд, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Игорь Пилипенко потерпел юбилейное 50-е поражение в карьере, проиграв в первом раунде поединка.