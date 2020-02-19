128-килограммовый толстяк из Мексики: что сегодня происходит в боксе

Вновь, друзья, в центре вашего внимания бокс профессионалов. В 2019 году состоялось много бое с участием именитых мастеров перчатки, мы стали свидетелями как громких побед, так и сенсационных поражений.

Сегодня поговорим о "Толстяке из Мексики" – такое у него прозвище в среде поклонников бокса.

30-летний американец мексиканского происхождения Энди Руис в 2019 году потряс мир бокса. Андрес Понсе Руис-младший (настоящее имя бойца) всегда был очень специфическим боксером. Энди – самый настоящий жирдяй! При росте 188 см у него всегда был лишний вес. К примеру, в своем первом профессиональном поединке 19-летний Руис весил аж 135 кг! Но это не мешало ему побеждать одного соперника за другим.

В июне 2019 настал его звездный час, хотя Руис не был претендентом на чемпионский бой. Обидчик Владимира Кличко, нанесший украинцу последнее поражение в его карьере, британец Энтони Джошуа должен был проводить защиту трех чемпионских поясов. Но его соперник Джаррелл Миллер провалил допинг-контроль и не смог выйти на бой.

Команда непобедимого на тот момент чемпиона WBA, WBO и IBF подыскала бойца на замену — выбор пал на Руиса. И на поединок против чемпиона он вышел с весом 121,5 кг, в то время, как Джошуа весил 112 кг, но при росте 198 сантиметров — "толстяк" против атлета, какая может быть интрига? Но Руис был стоек к ударам, и сам бил сильно и точно, несколько раз отправив британца на настил ринга. Как итог — сенсационная победа "пухляша" техническим нокаутом в 7-м раунде! Это был его 34-й бой, в которых он уступил лишь один раз. Так парень с лишним весом стал самым титулованным боксером мира, прибрав к рукам три пояса.

В декабре состоялся бой-реванш между теми же боксерами. Джошуа изнурительно готовился к поединку, похудел до 107,5 кг. Руис же умудрился еще больше растолстеть — до 128 кг, что сказалось на скорости ведения боя. В итоге он проиграл по очкам 12-раундовый бой, потерял все свои пояса, но зато остался самим-собой, "толстяком" Энди, экс-чемпионом мира.

Как заявил после поражения Энди, оставлять бокс он не собирается. Отдохнет немного, сбросит вес – и соперники вновь ощутят силу его ударов.

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Для бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика 2019 год был переломным. После победы над Тони Белью в 2018-м украинец решил сменить весовую категорию и подался в супертяжи. Однако чтобы дебютировать в самой престижной весовой категории, Александру понадобилось больше полугода: то соперника искали, то травма, то проблемы с оппонентами.

В итоге всего один раз Александр Усик появлялся на ринге в 2019-м. Это был дебютный поединок нашего спортсмена против практически неизвестного американца Чазза Уизерспуна. Соответственно, заработать больших денег за этот бой он и не мог. За победу Усик получил гонорар 1,2 миллиона долларов (больше 23 млн гривен).

Да, как для боксера уровня Александра эта сумма кажется довольно скромной, однако в будущем это пойдет только на пользу спортсмену. Связано это с тем, что теперь-то Усик выступает в хэвивейте. В будущем гонорары украинца могут составлять и 5, и 10, и даже 15 миллионов долларов.

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А вот для кого минувший год был очень удачным и прибыльным, так это для кума Усика – Василия Ломаченко. В 2019-м наш боксер, выступающий в легком весе, стале ще на шаг ближе к абсолютному чемпионству и, соответственно, богаче. Сначала Ломаченко провел обязательную защиту одного из своих титулов против Энтони Кроллы. Украинец победил соперника и заработал неплохой гонорар за бой – 2,2 млн долларов. Осенью же Василий вышел в ринг против Люка Кэмпбелла, выиграв третий пояс (WBC) и получил рекордный гонорар в своей карьере – 3,8 млн долларов.

Таким образом, Ломаченко заканчивал год с тремя чемпионскими поясами – WВС, WВА и WBО и 6 миллионами долларов в кармане (больше 141 млн гривен). Однако нужно учитывать, что после вычета всех налогов и процентов промоутера у боксера остается около 50% от изначального гонорара за бой. А Василий Ломаченко еще и эту сумму делит напополам со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко.

Уже весной 2020 года Василий Ломаченко сможет заработать недостающий ему пояс, если, конечно, победит его обладателя Теофимо Лопеса. Соперники встретятся в ринге 30 мая в Нью-Йорке, о чем сообщил наш соотечественник. Так что ждем грандиозного боя и очередного украинца – абсолютного чемпиона мира по боксу.

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