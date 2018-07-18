Заставил русских "голодать": Усик высказался о поступке перед финалом WBSS

Чемпион мира WBC/WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) прокомментировал свое решение об отказе провести открытую тренировку накануне финального противостояния Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против чемпиона WBA/IBF россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

По словам Усика, людей следует держать "голодными".

"Я пришел, немного развлек публику и дал несколько интервью, но сегодня у меня не было бокса. Вы должны держать людей голодными, а не перекармливать их. В субботу они все увидят", - приводит слова украинца fightnews.com.

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Напомним, бой должен состояться в ночь с 21 на 22 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник Усика по финалу WBSS во время открытой тренировки высказался о предстоящем поединке.