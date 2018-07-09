"Может сводить в школу": небитый украинский чемпион высказался о бое Усик - Гассиев

Обладатель пояса WBС interim в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) верит, что его соотечественнику и другу Александру Усику (14-0, 11 КО) удастся добыть победу в бою против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

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По его словам, Усик может "сводить Гассиева в школу".

"Главное, чтобы Саша боксировал с трезвой головой и не пытался впечатлить публику. Знаете, как Саша может боксировать… В боксёрском мире говорят "может сводить в школу". Мне кажется, он может сводить Гассиева в школу. Главное, чтобы он с ним не дрался, как с Бриедисом. Это может быть проблематично. А если Саша будет боксировать с трезвой головой, то он может выиграть у любого", - сказал Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Напомним, Александр Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 21 июля поборется за звание абсолютного чемпиона мира и кубок Мохаммеда Али в первом тяжелом весе. Бой пройдет в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик - Гассиев вызвал небывалый ажиотаж в день старта продажи билетов.