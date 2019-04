10 нокдаунов в пяти раундах: польские боксеры выдали самый дикий бой года – видео

Польские боксеры Роберт Таларек и Патрик Шимански выдали один из самых эпичных боев последних лет.

Спортсмены, которые выступают в средней весовой категории, вышли в ринг на турнире в Катовице в 8-раундовом поединке и за пять раундов 10 раз оказывались в нокдауне.

Боксеры без разведки начали бой и уже в первом раунде Шимански, который считался явным фаворитом, дважды отправил соперника на настил ринга. Во второй трехминутке Таларек еще дважды побывал в нокдауне, однако сумел ответить и своим мощным ударом с правой.

А в третьем раунде Роберт перехватил инициативу и принялся избивать соперника. В итоге рефери остановил поединок после того, как фаворит в шестой раз оказался на канвасе, засчитав Талареку победу техническим нокаутом.

💥 Highlights from last night's spectacular, back-and-forth WAR between Patryk Szymanski and Robert Talarek in Poland.



🤯 Ten knockdowns in five rounds. pic.twitter.com/bkGMBIhHKH