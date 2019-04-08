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10 нокдаунов в пяти раундах: польские боксеры выдали самый дикий бой года – видео

1.2тЧитать материал на украинском

Польские боксеры Роберт Таларек и Патрик Шимански выдали один из самых эпичных боев последних лет.

Спортсмены, которые выступают в средней весовой категории, вышли в ринг на турнире в Катовице в 8-раундовом поединке и за пять раундов 10 раз оказывались в нокдауне.

Роберт Таларек и Патрик Шимански

Роберт Таларек и Патрик Шимански

MB Promotions

Боксеры без разведки начали бой и уже в первом раунде Шимански, который считался явным фаворитом, дважды отправил соперника на настил ринга. Во второй трехминутке Таларек еще дважды побывал в нокдауне, однако сумел ответить и своим мощным ударом с правой.

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А в третьем раунде Роберт перехватил инициативу и принялся избивать соперника. В итоге рефери остановил поединок после того, как фаворит в шестой раз оказался на канвасе, засчитав Талареку победу техническим нокаутом.

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Место
ПольшаКатовице
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