"Это не так": менеджер соперника Усика оценил Уайлдера

Менеджер Дерека Чисоры, наиболее вероятного следующего соперника Александра Усика, Дэвид Хэй рассказал о сильных сторонах чемпиона мира Деонтея Уайлдера (41-0-1, 40 КО).

"Сила и решимость – его главные козыри. Многие думают, что у него слабый подбородок, но я заверяю вас, это не так. Когда мы с ним спарринговали, мне приходилось выкладываться на полную. Большинство людей не выстояли бы после ударов, которые я наносил, но его они в нокдаун не отправили", – рассказал Хэй в интервью SkySports.

Дэвид Хэй XSPORT.ua

Экс-чемпион мира также поставил максимальную оценку силе ударов Уайлдера.

"Сила его удара 10 из 10, что тут еще сказать. Если вы хоть раз пропустите его, вы навсегда это запомните", – добавил Хэй.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о шокирующей ситуации перед дебютом в хевивейте.

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