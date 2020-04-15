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15 апреля • обновлено в 15:52
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"Бороться со свиньями": Соловьев ответил на вызов Уткина

2.1т
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Пропагандист Владимир Соловьев отклонил предложение российского комментатора Василия Уткина провести Versus Battle, назвав его больным человеком.

"А я что, рэпер? Какие баттлы? С кем? С больным человеком, который не способен излечиться от депрессии? Которому в период обострения весенней болезни нужна профессиональная помощь? Страдающему очевидным синдромом Туретта? Я с радостью готов оплатить ему лечение. А бороться со свиньями – через несколько минут никто не сможет отличить: кто и где", – цитирует слова Соловьева издание Газета.ru.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

РБК Спорт

Он считает высказывания Уткина попыткой привлечь к себе общественное внимание.

"Вы посмотрите, как он выглядит. Посмотрите, что с ним происходит. Когда несчастный, исчезнувший из общественного поля зрения человечек пытается хоть как-то хайпануть – ну, послушайте", – добавил телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Соловьев и Василий Уткин устроили зарубу в сети, вспомнив о Киеве. Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин
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