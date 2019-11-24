Боксер убийственным нокаутом выкинул соперника с ринга: спортивные итоги 23 ноября

Боксер кошмарным нокаутом выкинул соперника с ринга на стол судьям. а украинский боксер, сбежавший в Россию, постыдно проиграл "толстому пьянице".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 23 ноября.
Кроме того, WADA получило рекомендацию по бану для РУСАДА и проститутка подробно описала извращения с известным футболистом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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