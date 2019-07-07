Боксер победил зверским нокаутом: спортивные итоги 6 июля

Боксер за 10 секунд зверским нокаутом добыл чемпионский титул, а легендарный Тайсон удивил признанием об украинском боксере Александре Усике.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 6 июля.
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