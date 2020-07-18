Боксер победил нокаутом и бросил вызов Ломаченко: спортивные итоги 17 июля

Максим Иншаков Спорт 09:13, 18.07.2020 Обновлено: 09:18, 18.07.2020

Пуэрториканский боксер уложил соперника в первом раунде и бросил вызов Ломаченко, а известная фитнес-модель полностью обнаженной порассуждала о свободе.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 17 июля.

Кроме того, игрок "Динамо" извинился перед фанатами после победы над "Зарей" и стали известны участники плей-офф УПЛ за Лигу Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Пуэрториканский боксер уложил соперника в первом раунде и бросил вызов Ломаченко

Известная фитнес-модель полностью обнаженной порассуждала о свободе

Игрок "Динамо" извинился перед фанатами после победы над "Зарей"

Стали известны участники плей-офф УПЛ за Лигу Европы

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