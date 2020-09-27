Боксер одним ударом завоевал три чемпионских пояса. Видео

Американский чемпион WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) победил доминиканца Джейсона Росарио (20-2-1, 14 КО), защитив свой титул, и завоевав еще два пояса: по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок прошел на турнире в американском Анкасвилле и завершился нокаутом.

Чарло отправлял соперника в нокдауны в первом и шестом раунде. В восьмой трехминутке американец одним ударом в солнечное сплетение заставил Росарио упасть на канвас.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат-близнец Джермелла - Джармелл Чарло на этом же вечере бокса решением судей победил украинского боксера Сергея Деревянченко.

Позже было опубликована полная запись этой встречи.