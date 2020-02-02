Боксер, обещавший убить Ломаченко, свершил гнусный поступок с женой - видеофакт

Американский боксер Джервонта Дэвис (22-0-0, 21 KO), обещавший убить в ринге украинца Василия Ломаченко, во время просмотра баскетбола схватил свою жену за горло и вытолкал ее из зала.
Инцидент произошел в Майами, где пара смотрела благотворительный матч. В какой-то из моментов супруги стали ругаться, после чего боксер не смог сдержаться и совершил рукоприкладство над женщиной.
"Я никогда не бил ее. Да, я был агрессивен и сказал ей выйти, но она мать моего ребенка, я никогда не делал ей больно", - прокомментировал свое поведение Дэвис.
@gervontaa
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дэвис считает себя готовым к бою с абсолютным чемпионом в этой категории Василием Ломаченко.
Ранее Дэвис обещал убить в ринге Василия.
Американец перед боем с кубинцем Юриоркисом Гамбоа устроил потасовку. На церемонии взвешивания перед поединком за вакантный "регулярный" титул WBA в легком весе 25-летний Дэвис толкнул соперника, спровоцировав скандал.
Сама поединок за титул "обычного" чемпиона WBA в легком весе Дэвис - Гамбоа завершился за несколько секунд до 12-го раунда.
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