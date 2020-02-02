Боксер, обещавший убить Ломаченко, свершил гнусный поступок с женой - видеофакт

Американский боксер Джервонта Дэвис (22-0-0, 21 KO), обещавший убить в ринге украинца Василия Ломаченко, во время просмотра баскетбола схватил свою жену за горло и вытолкал ее из зала.

Инцидент произошел в Майами, где пара смотрела благотворительный матч. В какой-то из моментов супруги стали ругаться, после чего боксер не смог сдержаться и совершил рукоприкладство над женщиной.

"Я никогда не бил ее. Да, я был агрессивен и сказал ей выйти, но она мать моего ребенка, я никогда не делал ей больно", - прокомментировал свое поведение Дэвис.

@gervontaa

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