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Боксер, обещавший убить Ломаченко, облажался перед родными трибунами

4.3т Читать материал на украинском

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) , который обещал убить украинца Василия Ломаченко в ринге, одержал непростую победу над японцем Масайоши Накатани (18-1, 12 КО).

Американский боксер на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле завоевал статус обязательного претендента на пояс IBF в легком весе.

Лопес - Накатани

Лопес - Накатани

Top Rank

После самоуверенных заявлений тренера Теофимо Лопеса-старшего, все ждали легкой досрочной победы его подопечного нокаутом, однако в реальности бой против Накатани продлился все 12 раундов.

Лопес - Накатани

Лопес - Накатани

Top Rank

Лопес - Накатани

Лопес - Накатани

Top Rank

В 11-й трехминутке Лопес разбил сопернику нос, а в последней трехминутке боксеры устроили яркий размен. Судьи единогласно присудили Теофимо победу 118:110, 118:110, 119:109, но зрители остались разочарованы таким выступлением своего фаворита.

Отметим, что в следующем поединке Лопес должен оспорить пояс IBF, которым владеет Ричард Комми (29-0, 25 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Ломаченко планировал провести объединительный бой с Комми 12 апреля, однако чемпион мира IBF повредил кисть и не восстановился до этой даты. Украинцу пришлось провести обязательную защиту против британца Энтони Кроллы, а бой с ганским боксером был отложен

Ранее тренер Ричарда Комми Андре Розье назвал своего подопечного главной угрозой для украинца Василия Ломаченко.

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Персона
Теофимо Лопес
Место
США
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