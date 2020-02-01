Бой знаменитых YouTube-блогеров завершился уничтожением: спортивные итоги 31 января

Бой знаменитых YouTube-блогеров завершился нокаутом в первом раунде, а знаменитая фитнес-модель снялась голой, зашнуровав зону бикини.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 31 января.

Кроме того, вскрылась правда о крушении вертолета Коби Брайанта и украинский боец ММА угодил в скандал. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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