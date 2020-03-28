Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице: спортивные итоги 27 марта

Боец UFC вырубил незнакомца на улице и опубликовал видео нокаута, а Бузова раскрыла пикантную подробность отношений с футболистом Тарасовым.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 27 марта.

Кроме того, игрок сборной Украины заболел коронавирусом и фитнес-модель Кейтлин Ранк снялась обнаженной, поразив идеальным бюстом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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