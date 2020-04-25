Боец ММА, "похоронивший" Емельяненко, рассказал про Кадырова: спортивные итоги 24 апреля
Легенда ММА, "похоронивший" Емельяненко, рассказал об отношении к Кадырову, а на Левченко наехали из-за слов о Зеленском.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 24 апреля.
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