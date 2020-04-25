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25 апреля • обновлено в 09:49
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Боец ММА, "похоронивший" Емельяненко, рассказал про Кадырова: спортивные итоги 24 апреля

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Легенда ММА, "похоронивший" Емельяненко, рассказал об отношении к Кадырову, а на Левченко наехали из-за слов о Зеленском.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 24 апреля.

Боец ММА, "похоронивший" Емельяненко, рассказал про Кадырова: итоги спорта 24 апреля

Кроме того, Популярная фитнес-тренер выставила на продажу свои голые фото и Уткин эпично ответил на угрозы Соловьева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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