Боец MMA нокаутировал соперника, "воткнув" его в пол

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джейк Чилдерс одержал яркую победу в первом раунде над Нэйтом Тогба на турнире Legacy Fighting Alliance в Миннесоте.

Чилдерс завершил схватку досрочно после того, как ему удалось бросить соперника на пол. Из-за неудачного приземления Тогба не сумел продолжить поединок. Судья присудил Чилдерсу победу нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, небитый тайландский боксер Апинун Хонгсонг эффектно остановил японского ветерана Акихиро Кондо в бою за право стать претендентом на бой за чемпионский пояс IBF в первом полусреднем весе.

За полторы минуты до окончания пятого раунда 23-летнему тайцу удался мощнейший апперкот, после которого японец как убитый рухнул на канвас ринга.

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