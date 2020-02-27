Главная Новости
27 февраля • обновлено в 20:16
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Боец MMA нокаутировал соперника, "воткнув" его в пол

2.6т
Читать материал на украинском

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джейк Чилдерс одержал яркую победу в первом раунде над Нэйтом Тогба на турнире Legacy Fighting Alliance в Миннесоте.

Чилдерс завершил схватку досрочно после того, как ему удалось бросить соперника на пол. Из-за неудачного приземления Тогба не сумел продолжить поединок. Судья присудил Чилдерсу победу нокаутом.

Новости
Израильский футболист после стыка "воткнулся" головой в газон

Как сообщал OBOZREVATEL, небитый тайландский боксер Апинун Хонгсонг эффектно остановил японского ветерана Акихиро Кондо в бою за право стать претендентом на бой за чемпионский пояс IBF в первом полусреднем весе.

За полторы минуты до окончания пятого раунда 23-летнему тайцу удался мощнейший апперкот, после которого японец как убитый рухнул на канвас ринга.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ренцо Оливо
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Федерико Дельбонис
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда с форой в -3,0 гейма
1.93 Сделать ставку
Анастасия Потапова
VS
Лейла Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.76 Сделать ставку
Рената Сарасуа
VS
Тамара Зиданшек
Победа Ренаты Сарасуа с форой в +4,5 гейма
1.78 Сделать ставку
Хизер Уотсон
VS
Кристина Макхейл
Тотал больше 21,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Чжу Линь
VS
Сю Ван
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристиан Гарин
VS
Алехандро Давидович Фокина
Победа Кристиана Гарина с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Григор Димитров
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Рафаэль Надаль
Победа Сун У Квона с форой в +5,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Динамо
Хозяева не проиграют
4.4 Сделать ставку