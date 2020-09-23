Биатлонистка сборной Украины неожиданно завершила карьеру в 29 лет
Известная биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь приняла решение завершить карьеру, сообщает Biathlon.com.ua.
Такое решение 29-летняя спортсменка приняла после того, как заняла 18-е место в гонке преследования на чемпионате Украины по летнему биатлону.
В активе Яны личная "бронза" чемпионата Европы, а также эстафетные медали на чемпионате Европы и Юниорском чемпионате мира. На этапах Кубка IBU у Бондарь три личных и три эстафетных подиума, в том числе победа в смешанной эстафете в Арбере.
Наивысшая позиция на этапах Кубка мира – 14-е место в спринте в Холменколлене (2015 год).
Ранее Бондарь порадовала своих многочисленных подписчиков яркими фотографиями с отдыха.
В первый по-настоящему летний день 29-летняя спортсменка выложила кадры, где с подружкой загорает на шезлонге под жарким солнцем.