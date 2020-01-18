Состоялась эстафета Кубка мира по биатлону: где Украина

На 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге в сложнейших погодных условиях прошла мужская эстафета 4х7.5 км.

Сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Прима, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного при большом снегопаде финишировала на восьмом месте.

Наша команда великолепно стартовала, проведя идеально два первых огневых рубежа. Артем Тищенко не сделал ни одного промаха, уйдя со стойки третьим, проигрывая 13 секунд французу. Сохранить высокое место Тищенко не удалось, он просто "встал" на трассе, проиграв лишь на одном круге более 30 секунд.

Артем Прима не только не сумел поднять команду с 13-й позиции, но едва не ушел на штрафной круг, сделав 3 неточных выстрела на лежке. Стрельба стоя обошлась без неточных выстрелов, но передать эстафету украинец смог лишь 7-м, отставая уже на 1:49.1.

В оставшиеся два этапа Украина чудо не совершила, уверенно держалась в десятке, и завершила сражение 8-й.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на 5-м этап КМ по биатлону в женской эстафете сборная Украины выступала в олимпийском "золотом" составе и заняла 6-е место. У Пидгрушной на последней стрельбе наступил провал: она допустила три промаха, едва-едва сумев избежать штрафного круга.

После этого Елена отказалась принимать участие в воскресной гонке преследования.

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