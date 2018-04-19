Звезда биатлона рассказала о сексе с 12-летним: спортивные итоги 18 апреля

Одна из лучших биатлонисток мира Габриэла Коукалова отметилась рядом откровенных высказываний, а Энтони Джошуа заявил о желании видеть своим тренером Владимира Кличко. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости среды, 18 апреля.

Кроме того, определились финалисты Кубка Украины по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Трусики в конверте: знаменитая биатлонистка сделала неординарное признание

Наслаждалась сексом с 12-летним: звезда мирового биатлона сделала шокирующие признание

Определились финалисты Кубка Украины по футболу

Мне нужен Кличко: непобедимый чемпион мира передал привет украинцу

Динамовец Гармаш требует миллионную компенсацию после расстрела в Киеве

Гассиев впервые прокомментировал отмену боя с Усиком

Украина разрешила своим спортсменам участвовать в турнирах в России