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Звезда биатлона рассказала о сексе с 12-летним: спортивные итоги 18 апреля

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Одна из лучших биатлонисток мира Габриэла Коукалова отметилась рядом откровенных высказываний, а Энтони Джошуа заявил о желании видеть своим тренером Владимира Кличко. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости среды, 18 апреля.

Кроме того, определились финалисты Кубка Украины по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
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Персоны
Габриэла СоукаловаВладимир КличкоЭнтони ДжошуаАлександр УсикМурат Гассиев
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