Звезда биатлона рассказала о сексе с 12-летним: спортивные итоги 18 апреля

Одна из лучших биатлонисток мира Габриэла Коукалова отметилась рядом откровенных высказываний, а Энтони Джошуа заявил о желании видеть своим тренером Владимира Кличко. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости среды, 18 апреля.
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