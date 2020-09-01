Знаменитый российский биатлонист присвоил "золото" Олимпиады

Максим Иншаков Биатлон 20:03, 1.09.2020

Российский трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов назвал себя олимпийским чемпионом.

Черезов, ни разу не побеждавший на Олимпиадах, опубликовал пост, в котором содержалось упоминание о несуществующем "золоте" Олимпиады.

"Многие спрашивают меня: где родился и живёт олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня", – написал в Instagram россиянин, баллотирующийся в Ижевскую Думу.

Сообщение Ивана Черезова с несуществующим титулом
Instagram Ивана Черезова

Спустя некоторое время слова "олимпийский чемпион" были убраны из текста.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистам сборной Украины отдали золотые медали, отобранные у России. Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима получили награды наивысшей пробы за эстафету на чемпионате Европы 2015 года в эстонском городе Отепя.

Комментировать
Спорт Биатлон

Смотрите также

В "Слуге народа" вступились за Фокина после слов об амнистии для террористов

На Запорожье избили ветеранов АТО, которые пытались пресечь "политагитацию"

Лерос – о Ермаке: ОПУ возглавляет агент ГРУ, который тестирует измену через Фокина

ВСП единогласно отказался отстранить судью Вовка

Минималка в Украине должна быть от 10 тысяч: кто вгоняет экономику в тень, а работающих –​​​​​​​ в рабство