Знаменитый экс-тренер сборной России по биатлону перенес инфаркт и оказался в коме
Знаменитый тренер по биатлону, работавший с женской сборной Россией, Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и был введен в состояние искусственной комы.
Как сообщает издание BILD, 65-летнему немцу стало плохо во время велопрогулки в городе Рупольдинг. Его реанимировали на месте, после чего доставили в одну из местных больниц. Состояние Пихлера оценивается как тяжелое, но стабильное.
"Вольфганг сейчас в лучших руках, мы можем быть осторожно оптимистичными", – сказал его брат Клаус.
Отметим, что Пихлер является одним из лучших тренеров в истории биатлона. На протяжении 19 лет он работал со сборной Швеции, а в 2011-2014 годах возглавлял Россию. Немец и его команды завоевали 37 медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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